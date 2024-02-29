На заседании градостроительного совета, которое прошло в администрации Барнаула под председательством первого заместителя главы администрации города Андрея Фёдорова, рассмотрели четыре эскизных проекта. Все они представляли собой общественные и производственные здания.

Реконструкция нежилого здания на проспекте Ленина, 185а

Участок под застройку прямоугольной формы находится на проспекте Ленина, с отступом от красной линии между улицами Чеглецова и Чудненко, по левой нечётной стороне. На участке расположен одноэтажный нежилой дом, часть фундамента которого используют для нового строения.

Окружающая застройка – двухэтажные кирпичные здания и современные жилые высотки. Квартал давно сформирован, пешеходные и транспортные связи организованы и меняться не будут. Подъезды к участку есть с нескольких сторон – параллельно проспекту Ленина, а также с существующего автономного проезда.

Основной вход в здание будет с проспекта Ленина, дополнительный – с западной части участка. К зданию с плоской крышей и внутренним водостоком будет пристроено техническое помещение с отдельным входом.

Площадь одноэтажного здания без подвала, в котором можно разместить деловое или общественное управление, а также дом быта, – 628 кв.м. На участке 10 парковочных мест.

Рядом расположенные высотки в бежевых тонах с отделкой из керамогранита и профлиста повлияли на объёмно-планировочное решение проектируемого здания. Оно простое, функциональное, с типом отделки, подобным жилым домам. У здания запланирована деликатная ночная подсветка по нижней части козырька крыши, чтобы не засвечивать квартиры жилых домов.

Проект был одобрен с рекомендацией на стадии дальнейшего согласования разрешить возникшие вопросы по автономному проезду.

Кафе на ул.Малахова, 132-а

Участок, на котором разместится объект общественного питания, по форме представляет узкую полосу вдоль транспортной магистрали, примыкающей к оврагу и автозаправке.

Въезд на территорию будет с местного проезда, который идёт параллельно улице Малахова. Пешеходные подходы здесь также сформированы. Вход в здание кафе будет с северной стороны, приближенной к заправке. Отдельный вход будет для персонала. Парковки запланированы как с южной стороны участка, так и параллельно зданию в количестве 13 машиномест, одно из которых – для маломобильных групп населения. На площадке также разместят контейнеры для мусора.

На первом этаже здания запланированы зона загрузки с навесом, кухня, вестибюль, гардероб, на втором – зал на 48 мест. На кровле будет расположена площадка для технических помещений – систем вентиляции, кондиционирования и других инженерных узлов.

Под навесом, который формирует второй этаж, в летнее время можно разместить уличное кафе и элементы благоустройства – лавочки, вазоны и другие декоративные элементы.

Здание будет двухцветным, бело-серым с отделкой композитными материалами. Был также предложен альтернативный вариант с более активным жёлтым акцентом по периметру верхней части здания.

В ходе обсуждения было высказано мнение по поводу строительства кафе на обозначенном участке. По словам одного из экспертов, размещение здания может в дальнейшем затруднить развитие прилегающей территории, где запланирован парк и спортивный центр. «Разумнее было бы оставить этот участок под транспортно-парковочную зону для входа в парк и посетителей спортивного центра, чтобы не создавать транспортное напряжение вдоль магистрали, – предложил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

В итоге проект был согласован с рекомендацией доработать инженерную составляющую и архитектуру дворового фасада.

Гаражный комплекс с эксплуатируемой кровлей

Проект гараж-стоянки для хранения легкового транспорта на 228 машиномест со встроенными офисами на земельном участке появится в посёлке Южный по адресу ул. Герцена, 5а.

На территорию застройки был ранее выполнен проект планировки и межевания территории с концепцией «Природный город» с активным озеленением и парковой зоной.

У гаражного-комплекса будет сборный железобетонный каркас и свайно-ростверковый фундамент. Плиты перекрытия будут с опорой на ригели, кровля негорючая с дополнительным укреплением для эксплуатации.

Вокруг пятиэтажного здания запанирован круговой объезд для автотранспорта, включая пожарную технику, и 38 парковочных мест для временного хранения, из них – четыре машиноместа для маломобильных групп. 12 машиномест запланировано для помещений общественного назначения, которые разместят на первом этаже гаражного комплекса. На участке также разместят контейнеры для мусора.

У здания будет пять этажей, включая подвал для размещения инженерных сетей. На первом этаже разместят общественные помещения и индивидуальные гаражные боксы на 6-8 мест, со 2 по 4 этаж займут стандартные гаражные боксы. Изюминкой проекта стала эксплуатируемая крыша с подогревом проездов, на которой будет размещено 41 парковочное место.

Проект был одобрен с учетом заданных вопросов, в том числе, по организации содержания и обслуживания кровли, проезда к зданию коммунальной техники и др. Автор проекта дал необходимы пояснения.

Реконструкция здания автосервиса по улице Ползунова, 57в

На участке в границах улиц Ползунова и Циолковского в настоящее время находится два одноэтажных здания, построенных из кирпича и шлакоблоков. Конструкции стен, плит-перекрытий, оконных блоков не соответствуют современным требованиям, фасады – не эстетичны.

Здания будут перестроены в единый двухэтажный комплекс, в котором разместят автосервис. Отделка фасадов запланирована из современных отделочных материалов в цветовой гамме тёмно-серых и акцентно-жёлтых тонов. Общая площадь здания составит 1020 кв.м.

Эксперты рекомендовали автору проекта представить другие варианты внешнего оформления здания.

В итоге проект был согласован с требованием учесть рекомендации участников градостроительного совета.

Взято отсюда