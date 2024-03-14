Сегодня, 14 марта, в администрации Барнаула состоялось заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2024 года.

Его провел заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин. Участие в нем приняли представители профильных комитетов и ведомств, районных администраций, городских служб.

О прогнозе прохождения паводка на территории города проинформировал Александр Люцигер, заместитель начальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды:

«16 марта прогнозируется ухудшение погодной ситуации, ветер до 18-20 м/с. В ночь ветер будет стихать. В воскресенье установится положительная температура до +2. Потепление будет сопровождаться выпадением осадков. В настоящее время наблюдается максимальный приход солнечной радиации, что приводит к таянию снега даже при отрицательных температурах. Температура воздуха в третьей декаде марта ожидается выше нормы, что приведет к активному снеготаянию».

В ходе доклада о подготовке трамвайного полотна к прохождению паводкового периода исполняющий обязанности директора МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула Александр Возный рассказал о мероприятиях, которые реализует предприятие для предотвращения размыва трамвайного полотна, обеспечения стабильной работы электротранспорта.

«Проведено обследование трамвайной сети, определены места возможного подтопления. Организована очистка трамвайных путей, вскрытие поперечных лотков, продольных кюветов. Сформированы аварийные бригады для ликвидации внештатных ситуаций, проводятся инструктажи с водителями. Также проведена ревизия откачивающей техники. Техника исправна, готова к применению».

Сергей Татьянин поручил МУП «Горэлектротранс» совместно с дорожными службами держать на контроле состояние трамвайных путей, особое внимание уделить участкам, подверженным подтоплению.

Заместитель руководителя МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула Анатолий Суворов, доложил о подготовке системы ливневой канализации к прохождению талых вод:

«Созданы дежурные бригады, укомплектованные необходимой техникой. К работам по очистке колодцев от снега и наледи приступили с начала марта. Завершить очистку дождеприемников планируется к концу месяца. С установлением положительных температур в период активного таяния снега в случае необходимости предусмотрен круглосуточный режим работы дежурных бригад».

Как рассказал Сергей Бовкун, руководитель МБУ «Благоустройство и озеленение» г.Барнаула, на обслуживании учреждения в зимний период находится 65 объектов. На их территории осуществляется ручная и механизированная очистка. В настоящее время проводится ворошение снега, ревизии водопропускных путей и их очистка.

Также о подготовке к прохождению паводка проинформировал Дмитрий Власов, главный инженер ООО «Барнаульский водоканал». По его словам, для обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения на предприятии создан необходимый запас материалов и оборудования:

«Проводится очистка подъездных путей к речным водозаборам, очистным сооружениям, ревизия запорной арматуры, колодцев, колонок и др. Особое внимание при подготовке плана противопаводковых мероприятий уделено п. Ильича в Октябрьском районе и п. Затон Центрального района».

Заместитель председателя по работе с общественностью комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Алексей Пахоменко доложил о подготовке жилого многоквартирного фонда к прохождению паводка: очистке кровель и придомовых территорий.

По итогам заседания Сергей Татьянин поручил городским службам совместно с профильными комитетами и районными администрациями держать на особом контроле паводковую ситуацию на территории города и пригорода. Принимать исчерпывающий перечень противопаводковых мероприятий, оперативно реагировать на внештатные ситуации, безотлагательно приступать к их ликвидации.

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