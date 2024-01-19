Сегодня, 19 января, в администрации Барнаула прошло заседание городского штаба по догазификации.

Его провел заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

В заседании приняли участие представители районных администраций и профильных комитетов, ООО «Газпром газораспределение Барнаул», ООО «ИФК «РусьЭнерго», ООО «Сибгаз-Эксплуатация», депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко другие.

По информации комитета по энергоресурсам и газификации, всего в рамках программы догазификации от барнаульцев поступила 6621 заявка, газопроводы подведены до 3400 участков, подключены к газоснабжению 1652 дома. В 2023 году газопроводы подведены до 1940 участков, подключено к газоснабжению 594 дома.

В рамках реализации программы на территории Барнаула необходимо построить 75 газораспределительных сетей в г.Барнауле.

По состоянию на 17 января 2024 года на 31 распределительном газопроводе строительно-монтажные работы завершены, из которых 13 введены в эксплуатацию, на 29 ведутся строительно-монтажные работы, 15 находятся в проектировании.

«ООО «Газпром газораспределение Барнаул» реализует 54 объекта газоснабжения. Сейчас ведутся строительные работы на 28 объектах, еще на 15 – ведется проектирование. Часть объектов находится на этапе сдачи в эксплуатацию», – сообщил начальник управления капитального строительства ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Дмитрий Липезин.

Также о ходе догазификации проинформировали Геннадий Гилев, технический директор ООО «Сибгаз-Эксплуатация» и Елена Михайлушкина, главный бухгалтер финансово-экономической службы ООО «ИФК «РусьЭнерго».

О предоставлении материальной помощи на газификацию внутри границ земельных участков проинформировала Булатникова Олеся, начальник КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу».

Получить денежную выплату на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ земельного участка, могут малоимущие граждане и семьи, граждане, имеющие статус «дети войны», ветераны боевых действий, многодетные семьи, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

«Важно продолжать работу по информированию населения об условиях программы догазификации, возможности бесплатного подведения газа до границы земельного участка, о получении материальной помощи при подключении газа. Индивидуально отрабатывать каждый адрес и поступившую от граждан заявку», – поручил Сергей Татьянин.

Он подчеркнул, что реализация программы догазификации в Барнауле и Алтайском крае находится на особом контроле в краевом правительстве и администрации города.

Напоминаем, что для догазификации домовладения собственнику необходимо подать заявку с приложением документов на недвижимость и земельный участок на сайте единого оператора газификации Российской Федерации или по в клиентском центре ООО «Газпром газораспределение Барнаул» по адресу: пр. Социалистический, 24.

За предоставлением единовременной материальной помощи или субсидии отдельным категориям граждан на работы внутри границ земельных участков домовладений необходимо обращаться в КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу» по ул.Короленко, 65.

Взято отсюда