Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В администрации Бийска напомнили об обязанности собственников убирать снег

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В администрации Бийска напомнили об обязанности собственников убирать снег

Так, собственники обязаны в течение трех суток после окончания снегопада чистить свои территории от снега и наледи

В администрации напомнили, что в соответствии с утвержденными правилами благоустройства территории Бийска, собственники, а также лица с иным вещным правом на земельные участки, здания, сооружения обязаны в течение трех суток после окончания снегопада очистить от снега следующие территории:

  • подъездные пути,
  • внутриквартальные проезды,
  • тротуары, пешеходные дорожки, газоны,
  • спортивные и детские игровые площадки,
  • автомобильные парковки и стоянки.

Кроме того, необходимо вывозить снег с территорий. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных и другие участки с асфальтовым покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаться песком до 8 часов утра.

область район погода , прогноз погоды на 10 ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В больнице Барнаула нахамили пациентке и отказались кормить: в Минздраве ответили, что ей нужно меньше есть

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле перекроют улицу и отключат холодную воду в домах: адреса

10.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские власти повысили взносы на капремонт

10.01.2024

 Новости Алтай

В центре Барнаула автобус «лбом» врезался в грузовик: пострадала женщина

10.01.2024

 Новости Алтай

Врачи говорят о тридемии из-за гриппа, ковида и ОРВИ: что это и чем она опасна

10.01.2024

 Новости Алтай

«Не нужно расслабляться». Эксперты рассказали, как будет меняться ключевая ставка в 2024 году

10.01.2024

 Новости Алтай

«Мы находимся под угрозой». Что такое «подольский синдром» и почему ледяной коллапс Подмосковья может повториться по всей стране

10.01.2024

 Новости Алтай

Олимпиада, выборы президента и немного «Смуты»: 28 самых ожидаемых событий 2024 года

10.01.2024

 Новости Алтай

Лондон Андрея Сычева. Как живет солдат, ставший тяжелым инвалидом после издевательств в армии

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix