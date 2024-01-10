В администрации Бийска напомнили об обязанности собственников убирать снег

Так, собственники обязаны в течение трех суток после окончания снегопада чистить свои территории от снега и наледи
В администрации напомнили, что в соответствии с утвержденными правилами благоустройства территории Бийска, собственники, а также лица с иным вещным правом на земельные участки, здания, сооружения обязаны в течение трех суток после окончания снегопада очистить от снега следующие территории:
- подъездные пути,
- внутриквартальные проезды,
- тротуары, пешеходные дорожки, газоны,
- спортивные и детские игровые площадки,
- автомобильные парковки и стоянки.
Кроме того, необходимо вывозить снег с территорий. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.
Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных и другие участки с асфальтовым покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаться песком до 8 часов утра.
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Взято отсюда