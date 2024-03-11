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В администрации города Барнаула прошло расширенное аппаратное совещание

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В администрации города Барнаула прошло расширенное аппаратное совещание

Его провел глава города Вячеслав Франк . В аппаратном совещании приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич , заместители главы администрации города, главы районных администраций, руководители профильных комитетов, ресурсоснабжающих предприятий, Роспотребнадзора, полиции и др.

С докладом об оперативной ситуации на территории города выступил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев .

Он сообщил, что ближайшие три дня в Барнауле температура воздуха днем составит -1…+1 градусов, ночью -3…-8 градусов.

В целях предупреждения подтоплений городских объектов в период таяния снега комитету по дорожному хозяйству города поручено усилить контроль за очисткой объектов ливневой канализации, включая водопропускные трубы и ливнеприемники.

Администрациям районов поручено организовать проведение рейдов в секторе индивидуальной застройки, в ходе которых проинформировать жителей о необходимости очистки водоотводных канав и водопропускных труб для отвода воды с территории домовладений.

Глава города Вячеслав Франк, во избежание сходов снега с крыш домов, поручил усилить контроль за очисткой кровель многоквартирных домов от снежных и ледяных навесов, сосулек.

На аппаратном совещании также заслушали доклады об изменениях в законодательстве и результатах рассмотрения обращений граждан.

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Взято отсюда.

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