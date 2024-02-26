Сегодня глава города Вячеслав Франк провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства на территории Барнаула многоквартирных домов с привлечением средств граждан-инвесторов. Рассматривались вопросы, связанные с завершением строительства домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145.

В заседании межведомственной рабочей группы приняли участие заместитель прокурора города Барнаула Светлана Охременко, руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко и его заместитель Ольга Дерявская, первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров, руководители профильных комитетов, инициативная группа дольщиков.

Глава города проинформировал о том, что Губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение и предложен механизм по разрешению проблемы завершения строительства домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145.

Информацию о механизме решения проблемы до участников долевого строительства донесла заместитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская.

Вячеслав Франк отметил, что предложенный механизм на сегодняшний день является наиболее эффективным, его использование позволит возобновить процессы на указанных объектах, в конечном итоге их достроить, гражданам получить долгожданное жилье.

В свою очередь представители инициативной группы дольщиков согласились с предложенным вариантом, они выразили благодарность главе региона, а также отметили важность принятого им решения.

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