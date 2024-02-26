реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В администрации города обсудили механизм завершения строительства многоквартирных домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В администрации города обсудили механизм завершения строительства многоквартирных домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145

В администрации города обсудили механизм завершения строительства многоквартирных домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145

В администрации города обсудили механизм завершения строительства многоквартирных домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145

В администрации города обсудили механизм завершения строительства многоквартирных домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145

В администрации города обсудили механизм завершения строительства многоквартирных домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145

Сегодня глава города Вячеслав Франк провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства на территории Барнаула многоквартирных домов с привлечением средств граждан-инвесторов. Рассматривались вопросы, связанные с завершением строительства домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145.

В заседании межведомственной рабочей группы приняли участие заместитель прокурора города Барнаула Светлана Охременко, руководитель  инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко и его заместитель Ольга Дерявская, первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров, руководители профильных комитетов, инициативная группа дольщиков.

Глава города проинформировал о том, что Губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение и предложен механизм по разрешению проблемы завершения строительства домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145.

Информацию о механизме решения проблемы до участников долевого строительства донесла заместитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская. 

Вячеслав Франк отметил, что предложенный механизм на сегодняшний день является наиболее эффективным, его использование позволит возобновить процессы на указанных объектах, в конечном итоге их достроить, гражданам получить долгожданное жилье.

В свою очередь представители инициативной группы дольщиков согласились с предложенным вариантом, они выразили благодарность главе региона, а также отметили важность принятого им решения.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Морозный день. О погоде в Алтайском крае 20 февраля

Морозный день. О погоде в Алтайском крае 20 февраля

В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица Лесная…

Узнать больше
Дождь, ветер до 30 м/с: в Алтайском крае передали штормпрогноз на 9 и 10 февраля

Дождь, ветер до 30 м/с: в Алтайском крае передали штормпрогноз на 9 и 10 февраля

В период непогоды высок риск возникновения происшествий В Алтайском крае…

Узнать больше
Глава МИД Швейцарии объяснил приглашение России на мирную конференцию по Украине

Глава МИД Швейцарии объяснил приглашение России на мирную конференцию по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис: Россию пригласят на мирную конференцию по…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp