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В администрации города обсудили вопросы восстановления благоустройства после устранения коммунальных аварий

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В администрации города обсудили вопросы восстановления благоустройства после устранения коммунальных аварий

В администрации города прошло совещание по вопросам восстановления благоустройства участков, на которых в осенне-зимний период ресурсоснабжающими организациями проводились аварийные и ремонтные работы на инженерных коммуникациях.

Совещание по поручению главы города Вячеслава Франка провел его заместитель по городскому хозяйству Сергей Татьянин. В совещании приняли участие заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, первые заместители глав администраций районов, руководители профильных комитетов, а также филиала АО «Барнаульская генерация» – «Барнаульская теплосетевая компания», ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», ООО «Газпром газораспределение Барнаул», ООО «Барнаульская сетевая компания», МУП «Горэлектротранс».

«Восстановить благоустройство после проведения земляных работ необходимо в кратчайшие сроки, до начала основного дорожно-строительного сезона, чтобы обеспечить транспортную и пешеходную доступность для жителей. Такая задача поставлена главой города, – отметил Сергей Татьянин. – В текущем году предстоит масштабный ремонт дорог и объектов сетевого хозяйства, поэтому важно в первую очередь восстановить то, что было нарушено в ходе аварийно-ремонтных работ минувшей осенью, зимой».

Первые заместители глав администраций районов доложили о ситуации с «перекопами», о ходе и сроках проведения работ по восстановлению благоустройства.

Сергей Татьянин акцентировал внимание участников совещания на том, что восстановительные мероприятия по всем участкам должны быть выполнены до 31 мая. При этом в первоочередном порядке и не дожидаясь конечного срока потребуется восстановить благоустройство проезжих частей на красных линиях, тротуаров и подходов к социально-значимым объектам – поликлиникам, больницам, детским садам, школам и др. В связи с чем районным администрациям до 1 апреля предстоит определить приоритетные участки дорожно-уличной сети, требующие восстановления благоустройства, подготовить графики и сроки проведения работ.

Руководители ресурсоснабжающих организаций также проинформировали о работах по восстановлению благоустройства.

«В зимний период был открыт 151 ордер на проведение земляных работ. Больше всего «перекопов» в Ленинском районе, объясняется это ветхостью инфраструктуры и соответственно большим количеством аварийных ситуаций, – рассказал директор по производству ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» Дмитрий Власов. – С установлением благоприятных погодных условий начинаем восстанавливать благоустройство. До майских праздников акцент будет сделан на объектах, расположенных на основных магистралях и красных линиях, чтобы обеспечить беспрепятственный подход, подъезд к соцобъектам».

По информации главного инженера филиала АО «Барнаульская генерация» – «Барнаульская теплосетевая компания» Сергея Климова, за проходящий отопительный сезон было открыто 357 ордеров. «На большей части объектов после устранения повреждения покрытие было восстановлено частично – произведена обратная засыпка щебнем. Начнем асфальтировать, как только позволит температура. Подрядная организация обеспечена необходимыми материалами, техникой и персоналом. После просыхания газонов приступим к восстановлению черного грунта и посеву семян», – прокомментировал Сергей Климов.

Ресурсовикам также указали на необходимость первоочередного восстановления благоустройства на наиболее важных объектах и его завершения до 30 апреля.

«Важно восстановить благоустройство участков качественно и в установленные сроки», – отметил Сергей Татьянин. Профильным комитетам, районным администрациям дано поручение провести комиссионные осмотры участков, на которых необходимо восстановить благоустройство. К работе в этом направлении готовы подключиться депутаты на своих округах, сообщил Сергей Струченко.

Организация восстановления благоустройства на участках после проведения земляных работ находится на контроле в администрации города.

Взято отсюда.

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