Глава города Вячеслав Франк провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства на территории Барнаула многоквартирных домов с привлечением средств граждан-инвесторов. Рассмотрены вопросы, связанные с завершением строительства домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145.

В заседании межведомственной рабочей группы приняли участие заместитель прокурора города Барнаула Светлана Охременко, начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Захар Леньков, первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров, руководители профильных комитетов, инициативная группа дольщиков.

Глава города проинформировал о том, что подготовлен план мероприятий (дорожная карта) по завершению строительства многоквартирных домов в Барнауле по ул. Папанинцев, 143, 145 (застройщик ООО «Милан») и ул. Партизанская, 76 (застройщик ООО МК «ПР-Холдинг»). Напомним, дорожная карта разработана для реализации решения о завершении строительства обозначенных домов, принятого Губернатором Алтайского края.

Захар Леньков представил информацию об этапах реализации дорожной карты. По его словам, первый пункт в плане мероприятий – направление информации в ППК «Фонд развития территорий» для принятия решения об инициировании процедуры банкротства застройщика. Представитель региональной инспекции строительного и жилищного надзора пояснил, что соответствующая информация подготовлена, после согласования будет направлена в Фонд.

Следующее заседание рабочей группы предложено провести после получения ответа на отправленную информацию.

Решение вопросов по завершению строительства домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145 остаются на особом контроле администрации Барнаула.

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