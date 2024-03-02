реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В администрации города представили дорожную карту решения вопросов, связанных с завершением строительства многоквартирных домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В администрации города представили дорожную карту решения вопросов, связанных с завершением строительства многоквартирных домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145

В администрации города представили дорожную карту решения вопросов, связанных с завершением строительства многоквартирных домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145

В администрации города представили дорожную карту решения вопросов, связанных с завершением строительства многоквартирных домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145

В администрации города представили дорожную карту решения вопросов, связанных с завершением строительства многоквартирных домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145

Глава города Вячеслав Франк провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства на территории Барнаула многоквартирных домов с привлечением средств граждан-инвесторов. Рассмотрены вопросы, связанные с завершением строительства домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145.

В заседании межведомственной рабочей группы приняли участие заместитель прокурора города Барнаула Светлана Охременко, начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Захар Леньков, первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров, руководители профильных комитетов, инициативная группа дольщиков.

Глава города проинформировал о том, что подготовлен план мероприятий (дорожная карта) по завершению строительства многоквартирных домов в Барнауле по ул. Папанинцев, 143, 145 (застройщик ООО «Милан») и ул. Партизанская, 76 (застройщик ООО МК «ПР-Холдинг»). Напомним, дорожная карта разработана для реализации решения о завершении строительства обозначенных домов, принятого Губернатором Алтайского края.

Захар Леньков представил информацию об этапах реализации дорожной карты. По его словам, первый пункт в плане мероприятий – направление информации в ППК «Фонд развития территорий» для принятия решения об инициировании процедуры банкротства застройщика. Представитель региональной инспекции строительного и жилищного надзора пояснил, что соответствующая информация подготовлена, после согласования будет направлена в Фонд.

Следующее заседание рабочей группы предложено провести после получения ответа на отправленную информацию.

Решение вопросов по завершению строительства домов по ул.Партизанской, 76 и ул.Папанинцев, 143, 145 остаются на особом контроле администрации Барнаула.

 

 

Взято отсюда

горняк22 телеграм
В Барнауле проводится противогололедная обработка дорог и тротуаров

В Барнауле проводится противогололедная обработка дорог и тротуаров

Сегодня, 4 марта, на дорогах и тротуарах работает 130 дорожных…

Узнать больше
Меры по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности обсудили в Барнауле

Меры по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности обсудили в Барнауле

В администрации города Барнаула состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности…

Узнать больше
Работа операторов БПЛА Южной группировки войск РФ попала на видео

Работа операторов БПЛА Южной группировки войск РФ попала на видео

Работу боевого расчета операторов БПЛА мотострелкового подразделения Южной группировки войск…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp