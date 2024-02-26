В администрации города прошло еженедельное расширенное аппаратное совещание

Его провел глава города Вячеслав Франк . В аппаратном совещании приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич , заместители главы администрации города, главы районных администраций, руководители профильных комитетов, ресурсоснабжающих предприятий, Роспотребнадзора, полиции и др.

Об итогах проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, участников аппаратного совещания проинформировал председатель комитета по культуре города Валерий Паршко в.

Мероприятий патриотической направленности прошли в городских учреждениях культуры, образования и спорта.

Одним из значимых мероприятий стало открытие в музее «Город» выставки работ Сергея Боженко «СВОи». На выставке представлена новая серия графических портретов бойцов, вернувшихся домой после ранения или окончания контракта, которые Сергей Алексеевич Боженко рисовал с натуры в Центре социальной реабилитации инвалидов и участников боевых действий. Всего представлена 31 работа. Выставка продолжит свою работу до 24 марта.

В День защитника Отечества на городском Мемориале Славы прошла торжественная церемония возложения цветов. В мероприятии приняли участие около 300 человек.

В праздничные дни было проведено 10 спортивных мероприятий, среди которых соревнования по дзюдо, турнир по мини-футболу, соревнования по спортивной гимнастике, кикбоксингу и др. Также в Барнауле прошли городские соревнования по огневой подготовке среди воспитанников военно-спортивных клубов, военно-патриотических клубов, «Юнармия» и казачьей молодежи.

В преддверии Дня защитника Отечества учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций г. Барнаула, родители и педагоги приняли участие в акциях «Письмо воину», «Посылка солдату», мастер-классах «Открытка солдату» в рамках Всероссийской акции «Своих не бросаем» по оказанию помощи и поддержки нашим бойцам, находящимся в зоне СВО.

Кроме этого, в течение февраля муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере искусств проведены 53 мероприятия, которые посетили свыше 5000 человек.

Глава города Вячеслав Франк поблагодарил за участие и организацию мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества, на территории города.

Об оперативной ситуации на территории города доложил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев . Он отметил, что во второй половине текущей недели в Барнауле ожидается потепление. Температура ночью поднимется до -10 градусов, а днем до -1…-3 градусов. Также, к концу недели в Барнауле ожидаются осадки.

Глава города Вячеслав Франк обратил внимание на обеспечение готовности городских служб к очистке городских улиц и дворов от снега и наледи. Кроме этого, администрациям районов города поручено усилить работу по профилактике пожарной безопасности на территории Барнаула.

На аппаратном совещании также заслушали доклады об изменениях в законодательстве и результатах рассмотрения обращений граждан.

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Взято отсюда.

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