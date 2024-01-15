В Администрации города прошло экстренное совещание по ситуации дома на ул.Партизанская, 70б

Его провел глава города Вячеслав Франк. В совещании приняли участие заместители главы администрации города, руководители профильных комитетов, администрации Центрального района, управления ГО ЧС по городу Барнаулу, полиции.

По информации начальника управления ГО ЧС по г. Барнаулу, сегодня, 15 января, в диспетчерскую службу администрации Центрального района поступила информация о резком ухудшении состояния конструкций дома по адресу: Партизанская, 70б.

Дом 1957 года постройки, двухэтажный, двухподъездный. В доме расположено 12 квартир, все они в частной собственности, зарегистрирован 21 человек. Дом аварийным не признан.

На место оперативно выехали представители администрации Центрального района, городского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, подрядной организации, осуществляющей мониторинг технического состояния домов.

Экспертной организацией ООО «Спецсервис» проведена оценка состояния строительных конструкций дома, зафиксированы вертикальные трещины, выкрашивание наружного штукатурного слоя стен здания, трещины по кирпичной кладке внутренней стены, расположенной на фундаменте дома и другие.

По оценке специализированной организации, доступ в здание необходимо ограничить, так как создается угроза жизни и здоровью жильцов.

По словам первого заместителя главы администрации Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству Юрия Сарайкина, проведено заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Принято решение о введении режима повышенной готовности по данному дому.

В настоящее время сформирована и работает оперативная группа, ведется информирование жителей, разворачивается пункт временного размещения на базе школы №1.

Главой города поручено незамедлительно провести оповещение жильцов дома с участием полиции, подготовить все необходимое для расселения жильцов.

Взято отсюда.

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