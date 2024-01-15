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В администрации города прошло расширенное аппаратное совещание

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В администрации города прошло расширенное аппаратное совещание

Его провел глава города Вячеслав Франк . В аппаратном совещании приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич , заместители главы администрации города, представители районных администраций, руководители профильных комитетов, ресурсоснабжающих предприятий, Роспотребнадзора, полиции и др.

О продолжении работ по устранению последствий штормового ветра участников аппаратного совещания проинформировал начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев . По информации управления, в связи с сильным ветром 19 ноября, 3 и 6 декабря на территории города произошло 474 оперативных события. На сегодняшний день большая часть повреждений уже устранена. На контроле остаются работы по восстановлению поврежденных в результате ветра кровель многоквартирных домов. Работы по восстановлению поврежденных конструктивных элементов ведутся на 4 домах, на 25 домах выполнены неотложные аварийно-восстановительные работы, а работы по полному восстановлению запланированы в весенне-летний период.

Глава города Вячеслав Франк поручил держать на особом контроле вопрос восстановления поврежденных кровель.

В своем докладе об оперативной ситуации на территории города Владимир Драчев отметил, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями в городе наблюдается ухудшение дорожной ситуации. В связи с этим особое внимание профильных комитетов управление обращает на очистку от снега и наледи мест массового пребывания людей, социальных объектов, территорий и кровель многоквартирных домов. Также Владимир Драчев отметил, что на этой неделе неблагоприятных погодных условий не прогнозируется.

Глава города Вячеслав Франк поручил профильному комитету и городским службам держать на особом контроле вопрос очистки и противогололедной обработки дорог и тротуаров. Кроме этого, Вячеслав Франк отметил, что в связи с понижением температур, необходимо активизировать работу по профилактике бытовых пожаров в секторе индивидуальной жилой застройки.

На аппаратном совещании также заслушали доклады об изменениях в законодательстве и результатах рассмотрения обращений граждан.

Взято отсюда.

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