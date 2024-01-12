Совещание провел заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов. В нем приняли участие генеральный директор КШП «Глобус» Сергей Косых, председатель комитета по образованию Андрей Муль, директор школы №133 Иван Кайзер.

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в барнаульской школе №133 детям подали блюдо, не прошедшее термическую обработку. Как доложил Сергей Косых, инцидент произошел во время обеда учащихся 6-х и 8-х классов. Часть поданных школьникам порций оказалась не доготовленными, продукция сразу же была изъята. На следующей перемене дети были обеспечены горячим питанием в полном объёме. Срыва питания в школе не произошло.

По поручению главы города Вячеслава Франка проведена служебная проверка и встреча с представителями родительской общественности школы, о результатах которой также доложил Сергей Косых. Он отметил, что нарушение технологии приготовления блюд произошло из-за технического сбоя оборудования, который случился из-за “скачка” электроэнергии. Сейчас оборудование исправно, но вместе с тем принято решение об установке дополнительного пароконвектомата в школе.

– Мы также не исключаем ошибку в работе персонала школьной столовой, – пояснил Сергей Косых. – Сотрудники столовой не удостоверились в том, что продукция готова. По внутренним правилам работы они должны были проверить терморегулятором соответствие температуры блюд, этого сделано не было. При визуальном осмотре и во время выдачи порций блюда выглядели готовыми к употреблению.

Сергей Косых отметил, что на данный момент заведующую столовой школы №133 отстранили от выполнения функциональных обязанностей. Для предотвращения сбоев в организации питания учащихся в образовательной организации к работе приступила другая бригада КШП.

Чтобы избежать в дальнейшем таких ситуаций, директором школы издан приказ об усилении контроля со стороны бракеражной комиссии за бесплатным горячим питанием для учащихся 5-11 классов и продукцией свободного выбора в буфете. Контроль за питанием учащихся будут проводить и классные руководители в части проверки качества подаваемых блюд.

Также принято решение об усилении контроля за приготовлением блюд со стороны КШП “Глобус”. В технологические карты будут внесены изменения, связанные с установлением требуемой температуры для каждого блюда, с сотрудниками школьных столовых будут проведёны дополнительные инструктажи. КШП «Глобус» также будут разработаны рекомендации для проверяющих органов по использованию возможностей технологического оборудования.

Председатель комитета по образованию Андрей Муль доложил, что вопрос организации питания в школе №133 остается на контроле, до конца месяца будет организован выход в школу Общественного контроля. Со стороны комитета по образованию будут приняты меры по усилению контроля за организацией питания в образовательных организациях, продолжены плановые поверки питания в школьных столовых с привлечением общественности и родителей.

Взято отсюда