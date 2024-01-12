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В администрации города прошло совещание по вопросу недопущения нарушений технологий приготовления блюд в школах города

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В администрации города прошло совещание по вопросу недопущения нарушений технологий приготовления блюд в школах города

Совещание провел заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов. В нем приняли участие генеральный директор КШП «Глобус» Сергей Косых, председатель комитета по образованию Андрей Муль, директор школы №133 Иван Кайзер. Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в барнаульской школе №133 детям подали блюдо, непрошедшее термическую обработку. Как доложил Сергей Косых, инцидент произошел во время обеда учащихся 6-х и 8-х классов. Часть поданных школьникам порций оказались недоготовленными, продукция сразу же была изъята. На следующей перемене дети были обеспечены горячим питанием в полном объёме. Срыва питания в школе не произошло. По поручению главы города Вячеслава Франка проведена служебная проверка и встреча с представителями родительской общественности школы, о результатах которой также доложил Сергей Косых. Он отметил, что нарушение технологий приготовления блюд произошло из-за технического сбоя оборудования, который случился из-за “скачка” электроэнергии. Сейчас оборудование исправно, но вместе с тем, принято решение об установке дополнительного пароконвектомата в школе. – Мы также не исключаем ошибку в работе персонала школьной столовой , – пояснил Сергей Косых, – Сотрудники столовой не удостоверились в том, что продукция готова. По внутренним правилам работы сотрудники должны были проверить терморегулятором соответствие температуры блюд, этого сделано не было. При визуальном осмотре и во время выдачи порций, блюда выглядели гот овыми к употреблению. Сергей Косых отметил, что на данный момент заведующую столовой школы №133 отстранили от выполнения функциональных обязанностей. Для предотвращения сбоев в организации питания учащихся в образовательной организации работает другая бригада КШП. Чтобы избежать в дальнейшем таких ситуаций, со стороны школы издан приказ об усилении контроля бракеражной комиссии за готовой продукцией бесплатного горячего питания, а также горячего питания для 5-11 классов и продукцией свободного выбора в буфете. Контроль за питанием учащихся будут проводить и классные руководители, он будет осуществляться в части проверки качества подаваемых блюд. Также принято решение об усилении контроля за приготовлением блюд со стороны КШП “Глобус”, в технологические карты будут внесены изменения, связанные с установлением требуемой температуры для каждого блюда, с сотрудниками школьных столовых будут проведёны дополнительные инструктажи. КШП «Глобус» также будут разработаны рекомендации для проверяющих органов в части использования возможностей технологического оборудования. Председатель комитета по образованию Андрей Муль доложил, что вопрос организации питания в школе №133 остается на контроле, до конца месяца будет организован выход в школу Общественного контроля. Со стороны комитета по образованию будут приняты меры по усилению контроля за организацией питания в образовательных организациях, продолжены плановые поверки питания в школьных столовых с привлечением общественности и родителей.

Взято отсюда.

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