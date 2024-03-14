Участие в нем приняли представители комитета жилищно-коммунального хозяйства и администраций районов города, депутат Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

Традиционно в рамках повестки совещания обсудили вопросы организации очистки дворовых территорий и кровель от снега и льда, и ведения контроля за управляющими организациями, осуществляющими устранение замечаний.

«В связи с прогнозируемыми синоптиками потеплением и снегопадом, необходимо уделить особое внимание очистке крыш от снежных навесов и сосулек, территорий дворов от снега, в том числе тех, через которые будут осуществляться подходы к избирательным участкам, обеспечить привлечение управляющими организациями специализированной техники и дворников» – отметил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин.

За период с 07.03.2024 по 13.03.2024 на территории города в плановом порядке очищено 99 кровель, 269 придомовых территорий. А также по итогам текущей недели в ходе рейдов выявлено и устранено 39 нарушений со стороны управляющих организаций, 4 – находятся на контроле, кроме этого, в ходе объездов выявлено еще 46 недостатков. Управляющим компаниям и ТСЖ указано на необходимость оперативного устранения этих недостатков.

По итогам совещания администрациям районов поручено провести работу с управляющими организациями по обеспечению ими очистки крыш от снежных навесов и сосулек, территорий дворов от снега, в том числе тех, через которые будут осуществляться подходы к избирательным участкам. Продолжить работу по контролю за очисткой кровель домов и устранению выявленных ранее замечаний по данному вопросу. Комитету жилищно-коммунального хозяйства осуществить контрольный осмотр кровель многоквартирных домов с целью выявления снежных навесов и сосулек, способных при падении причинить вред горожанам, для дальнейшего принятия мер по их устранению.

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