В администрации города состоялось еженедельное расширенное аппаратное совещание

Его провел первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров . В аппаратном совещании приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич , заместители главы администрации города, главы районных администраций, руководители профильных комитетов, ресурсоснабжающих предприятий, Роспотребнадзора, полиции и др.

Об организации помощи семьям военнослужащих, участвующих в СВО участников аппаратного совещания проинформировала председатель комитета по социальной поддержке населения города Барнаула Татьяна Королева .

Она отметила, что в администрацию города с сентября 2022 года поступило 649 обращений с вопросами оказания помощи семьям военнослужащих, участвующих в СВО. Среди них вопросы, связанные с приобретением угля и дров, помощью в проведении ремонтных работ, приобретением лекарств, очисткой от снега и др. В рамках работы штаба по оказанию помощи семьям участников спецоперации решено положительным образом 638 вопросов. 11 вопросов остаются на контроле в администрации города.

Как и в прошлом году, в преддверии Нового года детям из семей мобилизованных участников СВО вручались подарки от администрации города и Барнаульской городской Думы.

Андрей Федоров выразил слова благодарности от имени главы города Вячеслава Франка в адрес профильных комитетов, депутатского корпуса и администраций районов за неравнодушие и ответственный подход к решению всех поступающих вопросов семей участников спецоперации.

С докладом об оперативной ситуации на территории города выступил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев. Он отметил, что в ближайшие дни в Барнауле сохранится морозная погода, в дневное время от -15 до -19, в ночное – до -25 градусов. Со среды в городе значительно потеплеет, к концу недели ожидаются небольшие осадки. Также Владимир Драчев дополнил, что в Барнауле продолжается работа по профилактике бытовых пожаров.

С информацией о поступивших обращениях граждан выступила председатель комитета информационной политики Екатерина Андреева . Она отметила, что горожане обращают внимание на очистку от наледи дорог и тротуаров, а также дворовых территорий.

По итогам совещания Андрей Федоров поручил профильным комитетам и администрациям районов усилить работу по очистке и посыпке тротуаров и дорог противоголедными средствами. Кроме этого, необходимо организовать контрольные мероприятия по очистке дворовых территорий и кровель домов с управляющими организациями и ТСЖ.

Взято отсюда.

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