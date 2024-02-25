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В администрации Железнодорожного района состоялось заседание КЧС в связи с возгоранием в жилом доме

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В администрации Железнодорожного района состоялось заседание КЧС в связи с возгоранием в жилом доме

В администрации Железнодорожного района состоялось заседание КЧС в связи с возгоранием в жилом доме

В администрации Железнодорожного района состоялось заседание КЧС в связи с возгоранием в жилом доме

В администрации Железнодорожного района состоялось заседание КЧС в связи с возгоранием в жилом доме

В администрации Железнодорожного района прошло  заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в связи с возгоранием в многоквартирном доме на ул. Строительная 2-я, 42. Его провел глава администрации района Андрей Курышин. В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации района Лев Ночевной, руководители профильных комитетов, сотрудники полиции.

По информации начальника районного штаба ГО ЧС Дениса Чердака сегодня ночью в единую диспетчерскую службу администрации Барнаула поступила информация о возгорании в многоквартирном доме по адресу: ул. Строительная 2-я, 42.

Многоквартирный дом по адресу: Строительная 2-я, 42 построен в 1954 году. В 2022 году признан аварийным.

На место происшествия незамедлительно выехали профильные специалисты администраций Железнодорожного района и города Барнаула, представители подрядной организации, осуществляющей мониторинг технического состояния домов.

Экспертная организация ООО «Спецсервис» провела оценку состояния конструкций дома. По результатам заключения – здание не пригодно для дальнейшей эксплуатации, существует угроза причинения вреда и здоровью граждан.

На заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о введении режима повышенной готовности в границах данного дома.

Одного жителя многоквартирного дома разместили в пункте временного размещения, расположенного на базе спортивной школы №6 по адресу: Советской Армии, 73.

Большая часть жильцов дома временно переехала к родственникам; многодетную семью с несовершеннолетними детьми разместили в социальной гостинице, расположенной на базе комплексного центра социального обслуживания города Барнаула.

Сейчас на территории многоквартирного дома по адресу: ул. Строительная 2-я, 42 дежурит наряд полиции. Доступ в дом ограничен.

Взято отсюда

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