С неполадками уже разбирается энергослужба. Пассажиры переживают, что успеют улететь вовремя. Пока вылеты действительно откладываются

Утром 31 декабря в аэропорту начались перебои с электроэнергией, сообщили “Толку” пассажиры.

По их словам, сначала людей не запускали в здание из-за чего в дверях собралась толпа. Позже внутрь начали пропускать пассажиров без багажа, так как из-за отсутствия света работники воздушной гавани не могут его проверить.

Людей отправляют в гостиницу. Некоторые пассажиры нервничают, особенно те, кто летит с пересадкой, но паники не наблюдается.

Также сообщается, что энергослужба уже начала разбираться с неполадками.

Рейсы же будут задерживаться, но дождутся своих пассажиров. Согласно данным онлайн табло аэропорта, пока откладывается вылет в Москву рейса U6 652 Ural Airlines. Также в аэропорту сообщили, что из-за отсутствия света задерживается вылет рейса SU 1431 “Аэрофлота”.

Взято отсюда