В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

На борту самолета находились 169 пассажиров

Самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска (Алыкель) Красноярского края, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

“Сегодня около 10 часов утра (06:00 мск) в международном аэропорту Норильск имени Н.Н. Урванцева после посадки воздушного судна “Боинг-737-800″ авиакомпании NordStar, выполнявшего рейс Красноярск – Норильск, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы”, – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в момент инцидента на борту воздушного судна находились 169 пассажиров. Самолет будет отбуксирован к месту стоянки. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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Взято отсюда