След самолета в небе Фото: pixabay.com

Причиной крушения частного самолета стала техническая неисправность, предварительно, произошел отказ сразу двух двигателей

Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По предварительным данным, на борту находились шесть человек, двое из них — граждане России, передает ТАСС.

Самолет принадлежал “Атлетик групп” и частному лицу. Он выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).

Причиной катастрофы, по предварительным данным, якобы стал отказ сразу двух двигателей. СКР возбудил уголовное дело.

“Следователями Следственного комитета, в том числе во взаимодействии с МИД России, будет организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего”, – заявили в ведомстве.

Ранее российские эксперты привели разные версии крушения самолетов Ил-22 и А-50 над Азовским морем.

Взято отсюда