В Академии прошел патриотический концерт

Вчера в Алтайском филиале Президентской академии прошел патриотический концерт, который посетили студенты вузов и учреждений СПО, бойцы студенческих отрядов, молодежь Барнаула и общественные деятели. Для зрителей исполнили творческие номера коллективы города и края.

Со сцены приветствовали собравшихся председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко , главный врач «Городской клинической больницы №52 Департамента здравоохранения города Москвы» Марьяна Лысенко , заслуженная артистка России Виктория Гальцева , командир краевого штаба Российских студенческих отрядов Маргарита Барсукова и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владимир Громов .

Несмолкаемыми аплодисментами зрители встречали и провожали творческие коллективы: кавер группу «Фогель и Ко», вокальный ансамбль города Барнаула, семейный ансамбль «Ярманка».

Концерт поразил меня своей масштабностью, среди гостей царила атмосфера единства и любви к родной стране. Музыкальные выступления артистов были вдохновляющими. Гости концерта активно поддерживали выступающих, поднимая российские флаги. Это был замечательный вечер, наполненный эмоциями и патриотизмом. Я думаю, что он оставил незабываемые впечатления у всех присутствовавших.

Анна Быкова Студентка 2 курса направления «Медиакоммуникации»

Взято отсюда.

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