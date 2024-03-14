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В АККЦОМД провели оценку условий труда

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В АККЦОМД провели оценку условий труда

Оценку проводила инженер-эксперт компании «Эксперт» (г. Красноярск) Алиса Майнагашева при участии председателя профкома центра охраны материнства и детства Ольги Гибазовой, врача-анестезиолога-реаниматолога ОРИТ инфекционной больницы.

Такая оценка проводится в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» один раз в пять лет. Предыдущая оценка условий труда проводилась в 2019 году. В этот раз эксперт оценил 144 рабочих местах, расположенных в большинстве отделений и структурных подразделений центра, в том числе в перинатальном центре и инфекционной больнице.

Мероприятия по оценке включали идентификацию вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценку уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

По итогам оценки большинство рабочих мест соответствует ранее установленным классам/подклассам условий труда, нарушений не выявлено.

Результаты проведенной специальной оценки условий труда в дальнейшем могут применяться для:

  1. разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников;
  2. информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;
  3. обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты;
  4. осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах.

Взято отсюда.

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