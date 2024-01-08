Колонка мамы, которая вышла из декрета, но не заметила, что в семейном бюджете стало больше денег

По официальным данным, уровень инфляции в 2023 году составил почти 7,5%. Есть информация и об аналогичном росте зарплат. В начале ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова озвучила информацию о среднемесячной заработной плате россиян. По данным властей, она составляет 70 300 рублей. Если брать во внимание только официальные цифры, то получается, что рост доходов компенсировал инфляцию и денег не должно стать меньше, но многие россияне на личном примере убедились, что это не так. Наши коллеги из 72.RU рассказали, как за минувший год изменилась жизнь обычной семьи с маленьким ребенком из Тюмени. О том, что стало уже не по карману, читайте в колонке недавно вышедшей из декрета мамы. Далее — от первого лица.

В этом году закончился мой декретный отпуск, и я вернулась к работе. Помимо этого, увеличилась зарплата мужа, который является главным добытчиком в нашей семье. Казалось бы, жизнь должна наладиться, но денег как будто не стало больше. Сказать, что у нас резко увеличились траты, я не могу. Скорее всего, все наши дополнительные доходы съедает неумолимый рост цен. Иначе я не могу объяснить, почему еще в прошлом году, когда я сидела в декрете, мы могли спокойно откладывать каждый месяц по 10–20 тысяч рублей и имели подушку примерно в 100 тысяч. Сейчас у нас две зарплаты, но мы тратим всё. Ежемесячный бюджет нашей семьи составляет около 130 тысяч рублей. Примерно 20 из них уходят на платежи по ипотеке и кредиту, еще минимум 40 тысяч мы тратим на еду. Помимо этого, есть коммуналка, небольшие платежи за детский сад и дополнительные занятия ребенка и еще много всего по мелочам.

В декрете я привыкла экономить и продолжаю это делать до сих пор. Я знаю, где по самой низкой цене можно купить хорошее сливочное масло, всегда обращаю внимание на товары с желтыми ценниками и, если вижу действительно выгодное предложение, беру на запас.

С нашего стола в последнее время практически исчезли рыба и говядина. Цены на эти важные продукты стали неадекватными. Недавно я взяла небольшой набор для ухи из семги и отдала за него 500 рублей. Когда голова, плавники и хвост стали стоить как стейки? В моей голове адекватная цена супового набора из красной рыбы не должна превышать 300 рублей. Сколько сейчас стоит говядина, я даже не знаю, просто не смотрю в ее сторону, чтобы лишний раз не расстраиваться. Теперь мы едим в основном курицу, индейку и иногда свинину. А дефицит рыбы в рационе стараемся восполнять хорошими витаминами Омега-3.

Наша фруктовая корзина за последний год тоже претерпела изменения. Мы стали реже брать бананы. Они периодически дорожают, как яйца. А еще теперь всё чаще приходится обходить по несколько супермаркетов, чтобы найти вкусные яблоки по адекватной цене. Мы любим груши сорта «конференция», но, когда их стоимость переваливает за три сотни, я прохожу мимо и жду снижения цен. Из цитрусовых в нашем холодильнике всегда есть лимоны. К апельсинам и мандаринам мы равнодушны, поэтому за изменением их стоимости я не слежу. Если вспомнить, от чего минувшим летом пришлось отказаться лично мне, то первое, что приходит на ум, — это черешня. Я ее обожаю и в сезон готова есть каждый день на завтрак, обед и ужин, но в этом году отборная крупная ягода стоила в районе 600 рублей за килограмм. В итоге я ее брала всего пару раз.

Переходить на дешевую молочку и различные сырные продукты вместо настоящего сыра мы пока не готовы, но мне кажется, что еще не вечер. Совсем недавно я даже не смотрела в сторону недорогой бытовой химии, а теперь у меня есть экономичное средство для стирки домашней одежды и любимые дорогие капсулы для хороших вещей.

Еще одна значимая статья расходов в нашем бюджете — это топливо. У нас старая иномарка с совсем неэкономичным двигателем. Когда траты на бензин стали переваливать за 10 тысяч в месяц (при условии, что машина не использовалась каждый день), мы решили перейти на газ. Затраты на покупку необходимого оборудования и его установку пока не отбились, но заправка полного бака, а если быть точнее — баллона, стала обходиться дешевле в разы.

Содержание старой иномарки сейчас обходится очень дорого. Цены на запчасти растут вместе с долларом и меняются практически каждый день. Избавиться от этой кабалы и взять, например, нового китайца мы не можем. В итоге машина из средства передвижения превращается в настоящую роскошь. В семейном бюджете это вторая по величине статья расходов после трат на еду.

Неумолимый рост счетов за коммуналку заставил нас внимательно посмотреть и на эти траты. В итоге мы отказались от телевидения, поскольку давно его не смотрим. В нашем доме остался только интернет.

Ездить на такси теперь тоже стараемся реже. Стоимость поездок заставляет задумываться — подождать снижения спроса или поехать на автобусе. В случае, когда нужно быстро добраться с работы до дома, есть еще один вариант. Я уже не раз находила среди коллег попутчиков и делила с ними чек.

Траты на ребенка тоже не становятся меньше. Можно, конечно, реже брать игрушки, но экономить, например, на лечении я не хочу и не могу. Мы уже неоднократно сталкивались с ситуацией, когда лечение педиатров в поликлинике у дома не помогает справиться даже с кашлем. Да и записи к узким специалистам там можно ждать очень долго. Теперь я понимаю мам, которые признаются, что ходят в государственные поликлиники, только когда нужно взять справку о том, что ребенок здоров.

Еще одна моя боль — это отпуск. Отдыхать в кредит мы не привыкли, а свободных денег на поездку в ту же Турцию у нас нет. Всё, что удается накопить, в последние годы тратится на крупные покупки. В 2022 году мы взяли гараж, а в 2023-м — дачный участок. Для приобретения последнего даже пришлось оформить кредит. При этом стоит уточнить, что у нас всего один ребенок. Где находят деньги на хороший отдых на море многодетные семьи, я даже не представляю.

Мы стали редко бывать в кафе и как будто уже отвыкли. А еще перестали ходить в кино. В целом можно сказать, что платные развлечения для себя любимых остались в прошлом. Даже вылазка на горячие источники теперь случается не чаще чем раз в год. А в нашем аквапарке мы вообще еще не были, как, впрочем, и большинство наших друзей. Побывать там с детьми — это значит раскошелиться примерно на 10 тысяч. Может быть, оно того и стоит, но лишних денег на такое дорогое развлечение у нас пока нет.

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08.01.2024