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В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,7

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В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,7

Информации о жертвах и разрушениях пока нет

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали в акватории озера Байкал недалеко от села Сахули Курумканского района Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по республике.

“В 20.52 (15.52 мск) произошло сейсмособытие в 58 километрах северо-западнее населенного пункта Сахули Курумканского района. Магнитуда 5,7. Энергетический класс 14,3”, – отмечено в сообщении.

По данным специалистов, толчки на территории Бурятии ощущались в Курумканском, Баргузинском, Северо-Байкальском районах, городах Северобайкальск и Улан-Удэ.

Предварительно, информации о жертвах и разрушениях нет.

Кроме того, как отметили в ГУ МЧС по Забайкалью жители Читы и районов Забайкальского края тоже ощутили отголоски землетрясения, зафиксированного на территории Бурятии.

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Взято отсюда

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