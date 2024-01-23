В АКЗС обсудили возможность снижения налоговой нагрузки на предпринимателей, занятых в социально значимых сферах

Накануне, 22 января, на оперативном совещании в краевом Законодательном Собрании обсудили, как на практике реализуется решение об увеличении стоимости патента на отдельные виды предпринимательской деятельности, а также возможность снижения налогового бремени на предпринимателей, занятых в социально значимых сферах. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов со ссылкой на данные регионального подразделения Федеральной налоговой службы сообщил, что на 10 января в Алтайском крае 13702 индивидуальных предпринимателя приобрели 16843 патента на различные виды деятельности. Эти цифры сопоставимы с данными прошлого года на аналогичный период. В то же время бизнес-омбудсмен отметил, что к нему обращаются предприниматели в связи со ростом стоимости патентов. Андрей Осипов назвал эти претензии обоснованными. «Я встречался с предпринимателями из разных муниципалитетов, которые работают в социальной сфере, в том числе в детских учреждениях. ИП без работников изменения стоимости патента коснулись в малой степени, плюс у них есть возможность перейти в категорию самозанятых и платить налог на профессиональный доход. Предприниматели, которые работают с привлечением наемных работников, особенно когда их не пять, а 10-15, получили серьезное увеличение стоимости патента», – уточнил он. По словам Осипова, следует провести мониторинг и на его основе подготовить изменения на 2025 год по расчету налоговой нагрузки на отдельные категории предпринимателей в Алтайском крае. «Надо оценить, насколько увеличилась нагрузка на предпринимателей. В первую очередь на тех, кто занят в социальном секторе, то есть там, где рентабельность заведомо небольшая. Предприниматели сделают расчеты по своим фактическим доходам и расходам. Договоренность об этом есть. Уже весной мы сможем с цифрами на руках вернуться к обсуждению этой темы и принятию конкретных решений», – отметил Андрей Осипов. Он уверен, что налоговая нагрузка должна быть снижена в первую очередь для предпринимателей, создающих новые рабочие места в сфере ухода за детьми и престарелыми, а также в области пассажирских и транспортных перевозок. Депутаты краевого парламента выразили готовность вернуться к вопросу стоимости патента по отдельным видам деятельности после всестороннего анализа ситуации.