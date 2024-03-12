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В АКЗС предложат освободить многодетные семьи от оплаты курортного сбора 

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В АКЗС предложат освободить многодетные семьи от оплаты курортного сбора 

Законопроект предложат к рассмотрению на мартовской сессии АКЗС

Совместно с фракцией “Единая Россия” в АКЗС член Совета Федерации Наталья Кувшинова подготовила изменения в краевой закон о введении платы за использование курортной инфраструктуры, о чем сообщила в своем телеграм-канале.

“Предлагаем освободить от оплаты курортного сбора многодетные семьи с несовершеннолетними детьми и с детьми до 23 лет, которые учатся очно”, – написала Кувшинова.

Речь идет о семьях, которые приезжают к нам со всей страны, подчеркнула член Совфеда.

Инициаторы планируют предложить законопроект к рассмотрению на мартовской сессии АКЗС. Если депутаты одобрят его, то многодетные семьи перестанут платить курортный сбор уже с 1 мая. 

“Напомню, что с 2018 года в рамках эксперимента плату за пользование курортной инфраструктурой вносят те, кто отдыхает в санаториях и отелях Белокурихи. Плата составляет 50 рублей в сутки на одного человека. Жители Алтайского края не платят курортный сбор”, – отметила Кувшинова.

В Год семьи президент России Владимир Путин призвал органы власти расширить социальную поддержку семей. Об этом он также говорил и в недавнем послании Федеральному Собранию. Идея авторов законопроекта направлена непосредственно на поддержку семейного санаторно-курортного лечения и отдыха. К тому же эта мера будет способствовать повышению туристической привлекательности Алтайского края.

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Взято отсюда

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