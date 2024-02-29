Евгения Боровикова Фото: Виталий Барабаш

Высказаться на тему соблюдения правил краевого парламента решила депутат фракции “Справедливая Россия – За правду” Евгения Боровикова

Между депутатом АКЗС (фракция “Справедливая Россия – За Правду”) Евгенией Боровиковой и вице-спикером краевого парламента Денисом Голобородько на сессии 29 февраля разгорелся неожиданный спор. Причиной стали претензии Боровиковой к тому, как Голобородько модерирует сессии.

“Что вообще происходит у нас на сессии и уже не первый раз? Я имею в виду ведение сессий. Денис Александрович, сегодня вы крайне не правы. Статья 23 регламента [АКЗС], пункт 10: председательствующий в ходе сессии не вправе перебивать выступающего, комментировать выступления, давать оценку выступлению или выступающему, игнорировать требования депутата поставить на голосование его предложение или поправку”, – обратилась к вице-спикеру Боровикова.

Кроме того, Боровикова отметила, что согласно другой статье регламента депутат может вносить поправки как в письменной, так и в устной форме. Голобородько же, по словам Боровиковой, на протяжении всей сессии комментировал выступления всех политиков от оппозиции.

“Это крайней неприятно. Мы высказываем свое мнение. Парламент это место для дискуссии, где рождается истина. А у нас получается – вы, извините, молчите, вы просто здесь депутаты или мимо проходили, а мы такие сидим умные”, – заявила Боровикова.

Голобородько, впрочем, тоже нашел чем ответить.

“Что касается отдельных положений регламента, то, коллеги, прошу читать регламент полностью. Что касается снятия вопроса, читайте следующий пункт и там говорится, что поправки, имеющие концептуальный характер, предварительно прорабатываются профильным комитетом. (…) Есть установленный порядок – мы в соответствии с этим порядком действуем”, – сообщил Голобородько.

Взято отсюда