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В АКЗС внесен проект закона об уточнении краевого бюджета на 2024 год и плановый период

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В АКЗС внесен проект закона об уточнении краевого бюджета на 2024 год и плановый период

В соответствии с решением Губернатора Алтайского края Виктора Томенко подготовлены изменения в закон о краевом бюджете на 2024 год и плановый период. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Доходы краевого бюджета в 2024 году увеличиваются на 62 млн рублей и составят 149 млрд 144 млн рублей. Изменение доходов обусловлено увеличением в текущем году целевых безвозмездных поступлений в краевой бюджет, уточняют в Министерстве финансов региона.

Расходы краевого бюджета увеличиваются в 2024 и 2025 годах на 14 млрд 684 млн рублей и 3,5 млрд рублей соответственно. Уточненные расходы в 2024 году составят 178 млрд 792 млн рублей, в 2025 году – 147 млрд 856 млн рублей. Изменения произведены с учетом дополнительных целевых безвозмездных поступлений и перераспределения имеющихся ресурсов.

Дополнительные средства будут направлены на:

оплату труда работников бюджетной сферы – 2 млрд 198 млн рублей, в том числе субвенции муниципальным образованиям на обеспечение дошкольного и школьного образования – 946 млн рублей;

материальную помощь отдельным категориям граждан – 1 млрд 700 млн рублей;

предоставление мер поддержки в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.01.2024 №63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» – 1 млрд 50 млн рублей;

реализацию краевой адресной инвестиционной программы, мероприятий по капремонту социально значимых объектов и газификацию в 2024 году – 3 млрд 441 млн рублей, в 2025 году – 2 млрд 605 млн рублей;

увеличение расходов на дорожное хозяйство – 1 млрд 432 млн рублей;

переселение граждан из аварийного жилья – 500 млн рублей;

обновление подвижного состава и техники – 450 млн рублей;

финансовую поддержку местных бюджетов: дотации – 2 млрд рублей, субсидии на оплату труда работников муниципальных учреждений – 1 млрд рублей. Всего муниципальным образованиям будет направлено дополнительно более 6 млрд рублей.

Дефицит краевого бюджета в 2024 году увеличивается до 29 млрд 648 млн рублей, в 2025 году – до 5 млрд 247 млн рублей, что соответствует бюджетному законодательству.

Взято отсюда.

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