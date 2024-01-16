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В Алейске грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе

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В Алейске грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу. О его состоянии ничего не сообщается: известно лишь, что он получил различные травмы

16 января в 12.05 в Алейске в районе дома на улице Давыдова, 185 автомобиль ГАЗ-3307 сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе, сообщает Госавтоинспекция по краю.

Предварительно известно, что пешеход шел по зебре, однако 58-летний водитель грузовика, вероятно, не заметил его.

В результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в ЦРБ Алейска.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту ДТП назначено проведение проверки.

Ранее сообщалось, что в Барнауле КамАЗ сбил восьмилетнего мальчика в районе дома на улице Попова, 188/1а. В результате ДТП пешеход получил травмы – его госпитализировали.

Взято отсюда

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