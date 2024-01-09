Воспитатель. Детский сад. Ребенок Фото: unsplash.com

Сотрудники дошкольных учреждений обратились к лидеру алтайских социалистов из-за невыплаты премии и снижения зарплат. После вмешательства депутата проблему удалось урегулировать

Работники детских садов Алейска поблагодарили Александра Терентьева за долгожданную премию и восстановление зарплаты, сообщает пресс-служба алтайского отделения партии “Справедливая Россия – За правду”.

“К концу года до нас “дошла” даже премия”, – пишут думцу заявители, отметив, что получили зарплату, как положено.

Напомним, что в начале ноября воспитатели нескольких алейских дошкольных учреждений пожаловались Александру Терентьеву на снижение заработных плат и на невыплату премий к профессиональному празднику. Депутат, в свою очередь, направил запрос губернатору Алтайского края.

Вопрос решили достаточно оперативно. Заявители остались довольны, ведь в результате у них подросла заработная плата, а также им перед Новым годом начислили долгожданную премию. Работники поблагодарили Александра Терентьева и его команду за помощь в решении их финансового вопроса.

“Хотя региональные власти в своем ответе указывают на ежегодный рост оплаты труда указанной категории работников, причем даже более высокими темпами, чем у других бюджетников, зарплаты у них по-прежнему остаются невысокими. К примеру, помощники воспитателей за октябрь прошлого года в среднем получали чуть больше 20 тысяч рублей. Это, конечно, катастрофически недостаточно, учитывая рост цен на продукты питания, товары первой необходимости, повышение тарифов на коммунальные услуги и так далее. Пояса эти люди точно не ослабят при таком уровне заработной платы. Поэтому повышать зарплату этой социально значимой категории работников нужно более интенсивно”,– подчеркнул Александр Терентьев.

Взято отсюда