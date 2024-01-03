В Алейском районе был реконструирован мост за 54,4 млн рублей

Работы выполнялись за счет краевого бюджета. Сооружение находится на дороге Боровское – Серебренниково и соединяет два берега через ручей без названия.

Объект соединяет три населенных пункта – с. Боровское, с. Серебренниково и с. Костин Лог, старый мост являлся аварийным, по нему действовали ограничения по грузоподъемности, а альтернативный проезд отсутствует.

На месте были выполнены работы, которые позволили увеличить грузоподъемность сооружения, также была проведена замена покрытия с щебеночного на асфальтобетонное, выполнены все мероприятия, повышающие уровень безопасности для всех участников движения – устройство освещения, а также перильного и барьерного ограждения.

Взято отсюда.

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