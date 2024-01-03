Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алейском районе был реконструирован мост за 54,4 млн рублей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алейском районе был реконструирован мост за 54,4 млн рублей

Работы выполнялись за счет краевого бюджета. Сооружение находится на дороге Боровское – Серебренниково и соединяет два берега через ручей без названия.

Объект соединяет три населенных пункта – с. Боровское, с. Серебренниково и с. Костин Лог, старый мост являлся аварийным, по нему действовали ограничения по грузоподъемности, а альтернативный проезд отсутствует.

На месте были выполнены работы, которые позволили увеличить грузоподъемность сооружения, также была проведена замена покрытия с щебеночного на асфальтобетонное, выполнены все мероприятия, повышающие уровень безопасности для всех участников движения – устройство освещения, а также перильного и барьерного ограждения.

Взято отсюда.

алтай новости сегодня , новости алтая и барнаула ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Образование

Первый малыш в 2024 году на Алтае решил появиться прямо за праздничным столом

03.01.2024

 Образование

Спустя год задержали обвиняемую в крупном мошенничестве экс-руководителя Жилфонда в Барнауле

03.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» ведет посыпку противогололедными средствами дорог и тротуаров города

03.01.2024

 Новости Алтай

С первого взгляда и на всю жизнь: 60 лет совместной жизни отметили супруги Деевы

03.01.2024

 Новости Алтай

Завершился 678-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

03.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле народные дружинники следят за порядком на новогодних городках

03.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае построили уникальный «Снежный городок»

03.01.2024

 Новости Алтай

В Алейском районе был реконструирован мост за 54,4 млн рублей

03.01.2024

 Новости Алтай

Доноры хорошего настроения

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix