В Алейском районе супруги признаны виновными в гибели детей при пожаре

Следствием и судом установлено, что супруги, зная, что электропроводка в доме работает в аварийном режиме, в нарушение требований пожарной безопасности не предприняли мер к ее ремонту. В результате днем 3 июня 2023 года произошло возгорание

горючих материалов кладовой, где находилась распределительная коробка с оголенными электропроводами.

В это время в жилище находилась хозяйка и трое ее малолетних детей. Женщина успела вынести из горящего помещения грудного ребенка, а спасти 3-х летнюю девочку и 6-ти летнего мальчика ей не удалось, они погибли на месте происшествия от острого отравления окисью углерода.

Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание и признал подсудимых виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие пренебрежения правилами пожарной безопасности в жилом доме. Подсудимым назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Следственное управление СК России по Алтайскому краю обращает внимание граждан на необходимость строго соблюдать правила пожарной безопасности в жилых помещениях, в том числе не использовать неисправное электрооборудование, принимать своевременные меры к его ремонту, не перегружать электросеть, а также ставить пожарные извещатели во избежание трагедий.

Взято отсюда.

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