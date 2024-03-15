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В Алейском секторе ЗАГС зарегистрировали первую двойню

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В Алейском секторе ЗАГС зарегистрировали первую двойню

В Алейском секторе ЗАГС зарегистрировали рождение первой двойни в текущем году. В Год семьи такие новости вдвойне приятны. 1 марта 2024 года в семье Наумовых Никиты и Алины на свет появилась королевская двойня – одновременно родились мальчик и девочка. Малышей назвали Анна и Артём. Сотрудники сектора ЗАГС вручили счастливым родителям первые документы – свидетельства о рождении и поздравительный адрес Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Взято отсюда.

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