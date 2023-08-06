В Алейском районе мужчина зацепился удочкой за провода и получил страшные ожоги

Накануне любительская рыбалка закончилась трагедией для жителя Алейского района. Мужчина рыбачил на одном из местных водоемов, случайно задел удочкой провода и получил мощный удар током. Как итог – ожоги 90% тела.

Все произошло за считанные секунды. Как удочка могла задеть провода, пока неясно. Но вероятно, мужчина пытался замахнуться инвентарем, чтобы закинуть леску с крючком подальше в пруд. В этот момент удочка задела провод линии электропередачи, и рыбака поразило мощным электрическим разрядом. Удар тока был такой силы, что мужчина буквально воспламенился.

Под ним даже трава загорелась, ужас просто. С места увезли на «скорой», но там ожоги 90% тела, – добавил очевидец происшествия.

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