В Алма-Ате произошло землетрясение мощностью 5 баллов

Информации о пострадавших пока нет, идет сбор данных

Подземные толчки силой 5 баллов (по шкале МSК-64) ощутили жители города Алма-Аты, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

“Сетью сейсмических станций МЧС Казахстана 4 марта в 11:22 местного времени (09:22 мск – прим. ТАСС) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения – 13,2. Магнитуда MPV – 6,1”, – говорится в сообщении.

Департамент по ЧС Алма-Аты инициировал включение сирены. Жители города массово покинули помещения, опасаясь новых толчков. Через громкоговорители людей призывали не поддаваться панике.

По данным чрезвычайных служб, в Алма-Атинской области землетрясение ощущалось силой 5 баллов, в Жетысуской области – 2 балла.

“Личный состав департамента по ЧС Алматы поднят по сигналу “Сбор”, – сообщили в МЧС.

На данное время информация о пострадавших не поступала, идет мониторинг и сбор данных о последствиях землетрясения, пояснили в пресс-службе ведомства.

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Взято отсюда