В ведомстве заверили, что жители региона теперь зарабатывают в среднем 47 тысяч

Сегодня, 17 января, Алтайкрайстат опубликовал данные о средней зарплате в регионе. По информации ведомства на октябрь прошлого года, жалованье в крае выросло до 47 тысяч рублей.

По сравнению с сентябрем 2023 года показатель увеличился на 5%, а если сравнивать с данными на осень 2022-го — на 16,3%, установили в ведомстве.

Для сравнения, согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в 2023 году — 71 тысяча рублей. Несмотря на рост зарплат (по мнению Алтайкрайстата), показатели Алтайского края остаются одними из самых низких в стране.

Ранее РИА Новости составило рейтинг субъектов РФ, проанализировав, какой процент работников в регионах получает зарплату выше среднего. В Алтайском крае таких оказалось всего 12,1% — в рейтинге субъектов он занял 79-е место.

Больше 100 тысяч рублей в месяц в Алтайском крае могут получать дальнобойщики, торговые представители, инженеры. Еще больше, 200 тысяч рублей в месяц, в сезон может получать шиномонтажник в Барнауле. Составленную NGS22.RU подборку самых высокооплачиваемых профессий в регионе можно посмотреть здесь.

Однако до зарплат чиновников работягам всё равно далеко. В конце сентября прошлого года правительство Алтайского края пересчитало им зарплаты. Они выросли больше, чем у бюджетников, — на 12%.

По данным платформы для поиска вакансий «ГородРабот», среднее жалованье учителя в Алтайском крае в 2023 году составило 27 тысяч рублей (после индексации). Для сравнения, рядовой барнаульский депутат получает 89 тысяч рублей.

А сколько получаете вы?

Взято Источник

17.01.2024