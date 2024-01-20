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В алтайских колониях возобновили длительные свидания с родственниками

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В алтайских колониях возобновили длительные свидания с родственниками

УФСИН. Свидание Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В колониях Алтайского края с 17 января возобновили длительные свидания с родственниками, сообщает УФСИН по региону.

Однако допуск граждан на длительные свидания осуществляется при предъявлении паспорта и справки об отсутствии инфекционных заболеваний, а также контакта с инфекционными больными в течение 21 дня.

“Данная справка выдается медицинской организацией по месту жительства не ранее чем за три дня до даты предоставления длительного свидания”, – говорится в сообщении.

Напомним, длительные свидания с осужденными отменили 18 декабря. Такие меры связаны с ростом заболеваемости ОРВИ среди жителей края.

Взято отсюда

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