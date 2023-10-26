Красная икра Фото: pixabay.com

По словам зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского, нынешний объем нелегальной икры выявили с учетом имеющихся возможностей. Нарушений может быть гораздо больше

В России обнаружили почти 200 тонн красной икры неизвестного происхождения в 2022–2023 годах, сообщают “Известия”.

Специалисты Россельхознадзора нашли 191 тонну сомнительного продукта с помощью системы “Меркурий”. Такой товар привозили на продажу в 50 российских регионов, в том числе и в Алтайский край.

Лидером по реализации “неустановленной” икры стала компания “Альфа-Т” из Воронежской области. Без указания данных о сырье организация выработала 40 тонн структурированной икры лососевой и 21 тонну мороженой икры горбуши.

После этого продукты направили в “Дальневосточную компанию”, а после перефасовки товар забирала компания “Пеккони”, которая поставляла икру таким сетевым магазинам, как “Лента”, “О’кей”, “Перекресток”, “Вкусвилл” и “Тандер” (бренд “Магнита”). При этом в ведомстве не уточнили, безопасна ли такая продукция для покупателей.

В Россельхознадзоре отметили, в некоторых реализовывавших икру фирмах был трудоустроен всего один сотрудник, а уставной капитал составлял не более 10 тысяч рублей. Однако оказались в списке и компании, которые не были официально зарегистрированы. В шести случаях площадки признали “фантомными”.

Информацию о недобросовестных бизнесменах ведомство направило в прокуратуру, следком, полицию и комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионах.

Ранее стало известно, что в Алтайский край не пустили сомнительный груз с живыми раками. В отношении перевозчика составили административный протокол.

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