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В алтайских селах за день погибли в пожарах два человека

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В алтайских селах за день погибли в пожарах два человека

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Возгорания произошли в селах Быстрый Исток, Речной и поселке имени Калинина. В двух случаях пожары стали причиной гибели людей

23 февраля в Алтайском крае произошло сразу несколько трагических пожаров, сообщили в региональном МЧС.

В райцентре Быстрый Исток в результате пожара в частном доме погибла 73-летняя женщина. Пожар ликвидировали на площади 54 кв. м. Причина пожара еще устанавливается.

В поселке Речной Смоленского района пожар на площади 10 кв. м унес жизнь мужчины 85 лет. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

В поселке имени Калинина Петропавловского района при пожаре на площади 64 кв. м пострадал 80-летний пенсионер. Он получил ожоги. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

Ранее в Новоалтайске произошел пожар на улице 6-й Береговой. Один из очевидцев спас из дома троих детей.

Взято отсюда.

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