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В алтайских Сростках патрульные полицейские вовремя заметили пожар

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Пожар разгорелся на одной из улиц села, и поскольку дворы расположены близко друг к другу, существовала угроза перехода огня на другие дома и постройки

2 марта в селе Сростки Бийского района полицейские помогли сотрудникам МЧС при пожаре, сообщает Telegram-канал ГИБДД 22.

Экипаж ДПС заметил возгорание в жилом доме во время патрулирования. Сотрудники сразу же заявили о случившемся в дежурную часть, а сами поспешили в соседний двор, где рядом с очагом возгорания стоял автомобиль ГАЗ с газовым оборудованием.

В случае распространения огня существовала опасность взрыва, поэтому инспекторы решили убрать машину на безопасное расстояние от пламени. В кабину авто также запрыгнул напуганный пес. Вместе с полицейским он покинул опасную зону.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Благодаря слаженным действиям сотрудников серьезных последствий удалось избежать.

В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее стало известно, что жительница Бийска отравилась дымом при пожаре в многоэтажке. Пожар ликвидировали на площади в 5 “квадратов”.

Взято отсюда

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