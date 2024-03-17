Расстояние от обрушения берега о домов оставалось от 5 до 15 метров, русло приближалось на критическое расстояние к Чуйскому тракту

В селе Сростки завершили берегоукрепление реки Катунь, сообщила пресс-служба минприроды Алтайского края.

15 марта в село приезжал губернатор Виктор Томенко, его заместитель Александр Лукьянов, а также врио министра природных ресурсов и экологии края Андрей Стрелковский. Они проверили, как обстоят дела с берегоукреплением Катуни.

Власти Бийского района заключили контракт со строительной компанией “Алтай” на проведение работ по укреплению и восстановлению береговой полосы на участке зоны обрушения берега по улице Береговая.

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