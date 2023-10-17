Погода. Набережная Барнаула Фото: Виталий Барабаш

Середина осени оказалась теплой. В Гидрометцентре России эту волну октябрьского потепления уже назвали аномальной для этого времени

Днем 17 октября температура воздуха в Алтайском крае составит около +10…+15 градусов, сообщили в региональном ЦГМС.

Местами по краю в этот день пройдут небольшие дожди. Ветер подует юго-западный, 2–7 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле во вторник ожидается около +11…+13 градусов и утром небольшой дождь. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, временами порывы достигнут 12 м/с.

В ближайшие дни, 17–18 октября, в Алтайском крае ожидается до +18 градусов днем и без осадков.

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