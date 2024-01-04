Накануне Рождества Христову в Алтайский край доставят ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого). Их привезут 6 января в Камень-на-Оби.

Мощи будут доставлены по благословению архиерея епископа Славгородского и Каменского Антония в Богоявленский мужской монастырь.

Прибытие ковчега и торжественная встреча состоится 6 января в 15:00, пишуте «Каменские новости».

Мощи пробудут в монастыре до 21 января.

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