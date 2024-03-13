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В Алтайский край доставили партию детских вакцин после дефицита

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В Алтайский край доставили партию детских вакцин после дефицита

Вакцины Фото: zdravalt.ru

В край поступили вакцины против дифтерии, столбняка, краснухи, коклюша, паротита, ветрянки и других опасных болезней. Привиться можно в поликлиниках по месту жительства

В Алтайский край поступил целый ряд вакцин для иммунизации детей и взрослых, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В частности, на склады привезли вакцину “Менактра” для профилактики менингококковых инфекций, АДС-М против дифтерии и столбняка, БЦЖ и БЦЖ-М против туберкулеза, АКДС для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, “Вактривир” для профилактики кори, краснухи и паротита, “Варилрикс” против ветряной оспы и другие.

Жителей края приглашают пройти вакцинацию в поликлиниках по месту жительства.

Ранее барнаульцы жаловались на отсутствие в поликлиниках вакцин от кори, краснухи, паротита и гемофильной инфекции.

Взято отсюда

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