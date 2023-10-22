Рак Фото: unsplash.com

Сомнительный груз не пропустили на территорию Алтайского края, а в отношении владельца возбудили административное дело

В Алтайском крае пресекли ввоз партии раков с территории Казахстана, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Так, в Третьяковском районе остановили машину с 2000 кг живых раков. Оказалось, что указанная на маркировке дата выработки не соответствует ветеринарным сертификатам Таможенного союза.

Кроме того, при проведении контроля двух легковых автомобилей у жителей Казахстана сотрудники ведомства обнаружили 20 кг икры лососевой соленой (форель) и 140 кг меда, перевозимых из Казахстана в Алтайский край и Республику Крым без ветеринарных сертификатов Таможенного союза.

Товары не допустили на территорию Алтайского края. В отношении перевозчиков возбудили дела об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что из Алтайского края пытались незаконно вывезти табун лошадей.

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