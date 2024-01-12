В Алтайский край поступили льготные лекарства

Многие жизненно необходимые препараты пациенты ждут уже давно

В Алтайский край пришли льготные лекарства, сообщают “Вести Алтай”. На склад сети “Аптеки Алтая”, где получают, хранят и выдают льготные лекарства, поступило 32 наименования: лекарства для лечения заболеваний ЖКТ, противосудорожные препараты, а также диуретики. Есть также препараты для диабетиков – тест-полоски для измерения сахара в крови.

Но лекарства в край пришли еще не все. В краевом минздраве заверили, что ситуация с отказами в реализации рецептов временная.

Отмечается, что многие жизненно важные препараты пациенты ждут уже не один месяц. Так, пациенты с сахарным диабетом жаловались, что с ноября нет тест-полосок, нет сахароснижающего препарата и расходных материалов к инсулиновым помпам.

Напомним, на покупку лекарств для льготников Алтайского края в бюджете предусмотрено почти 2 млрд рублей – это почти на 400 млн больше, чем в прошлом году.

погода на день , погода в краснодаре ,

Взято отсюда