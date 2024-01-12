Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайский край поступили льготные лекарства

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайский край поступили льготные лекарства

Многие жизненно необходимые препараты пациенты ждут уже давно

В Алтайский край пришли льготные лекарства, сообщают “Вести Алтай”. На склад сети “Аптеки Алтая”, где получают, хранят и выдают льготные лекарства, поступило 32 наименования: лекарства для лечения заболеваний ЖКТ, противосудорожные препараты, а также диуретики. Есть также препараты для диабетиков – тест-полоски для измерения сахара в крови.

Но лекарства в край пришли еще не все. В краевом минздраве заверили, что ситуация с отказами в реализации рецептов временная.

Отмечается, что многие жизненно важные препараты пациенты ждут уже не один месяц. Так, пациенты с сахарным диабетом жаловались, что с ноября нет тест-полосок, нет сахароснижающего препарата и расходных материалов к инсулиновым помпам.

Напомним, на покупку лекарств для льготников Алтайского края в бюджете предусмотрено почти 2 млрд рублей – это почти на 400 млн больше, чем в прошлом году.

погода на день , погода в краснодаре ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Бизнес

В Барнауле наградили предприятия за лучшее праздничное оформление к Новому году

12.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае доктор открыл огонь по бару: он сказал, что ему мешал шум

12.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле больше чем на месяц перекроют улицу в Железнодорожном районе

12.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае легковушка влетела в опору электропередачи. Посмотрите на жуткие кадры с места смертельного ДТП

12.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле рабочему прилетела в голову деталь. Он погиб на месте: что говорят в «Нортеке»

12.01.2024

 Новости Алтай

Заммэра Барнаула, уличенного во взятке, заключили под стражу

12.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле начальник отдела полиции просил взятку в 600 тысяч, но получил только 300: его задержали коллеги

12.01.2024

 Новости Алтай

«Такой хорошенький, жаль, что негодяй и преступник»: что барнаульцы говорят об арестованном заммэре

12.01.2024

 Новости Алтай

«А вдруг это было похищение?» Случайная прохожая и таксист спасли потерявшуюся в самые морозы первоклашку. Разгорелся скандал

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix