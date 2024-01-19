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В Алтайский край поступило 27 единиц дорожной техники

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В Алтайский край поступило 27 единиц дорожной техники

Дорожники получили машины для работы в самых суровых условиях

27 единиц дорожной техники: грейдеров, тракторов, снегоочистителей и комбинированных дорожных машин получили руководители ДСУ края 18 января, сообщил глава Бийска Виктор Щигрев.

Эта техника рассчитана на работу в самых суровых условиях: в метели и гололед они помогут расчищать снежные заносы и посыпать дороги реагентами. А в теплое время года их будут использовать при ремонте трасс.

Всего с 2020 года на вооружение дорожных служб региона поступило почти 320 единиц техники. А в 2023 году для муниципальных образований края приобрели 77 единиц стоимостью около 500 млн рублей, добавил мэр.

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Взято отсюда

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