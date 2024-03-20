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В Алтайский край придет похолодание

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В Алтайский край придет похолодание

Арктический воздух с Северного Ледовитого океана доберется до Сибири и вызовет серьезное похолодание. С 20 марта в Алтайском крае погода испортится — весеннее тепло сменится морозами.

По информации Алтайского ЦГМС, в регионе 20 марта прогнозируется -3,+2 гр., по югу местами до +7 гр. Небольшой мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица. Ветер западный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -5,-10 гр., по северу до -15 гр.

В Барнауле синоптики обещают днем 0,+2 гр., ночью -10,-12 гр. Утром небольшой снег.

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Взято отсюда.

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