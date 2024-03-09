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В Алтайский край придут дожди и тепло до +11 градусов

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В Алтайский край придут дожди и тепло до +11 градусов

Сосульки Фото: unsplash.com

В воскресенье воздух местами по краю прогреется до +11 градусов, но потепление будут сопровождать дожди, мокрый снег и гололед

9 марта в Алтайском крае будет небольшая минусовая температура, но уже на следующий день придет тепло, сообщается в прогнозе регионального ЦГМС.

В дневные часы субботы ожидается -1…-4 градуса, по северным районам до -6. Местами может пройти небольшой снег и мокрый снег. Ветер будет южным, 2-7 м/с, с порывами до 13 м/с.

В Барнауле -1…+1 градус и преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер прогнозируют южный, 2-7 м/с.

А на 10 марта синоптики обещают по краю +1…+6 градусов, по югу температура составит до +11. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, а также гололедные явления. Ветер сменится на юго-западный, 6-11 м/с, по югу местами возможны порывы до 20 м/с.

Ранее в Барнауле проверили готовность техники и бригад к таянию снега и возможному паводку.

Взято отсюда

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