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В Алтайский край пришли льготные лекарства

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В Алтайский край пришли льготные лекарства

Многие жизненно необходимые препараты пациенты ждали не один месяц.

На покупку лекарств для алтайских льготников в бюджете предусмотрено почти 2 млрд рублей – это почти на 400 млн больше, чем в году минувшем. Однако пациенты с сахарным диабетом жалуются на отсутствие в аптеках жизненно необходимых препаратов: с ноября нет тест-полосок «Сателлит Экспресс», нет сахароснижающего препарата «Онглиза», нет расходных материалов к инсулиновым помпам. Подобных сообщений в нашем телеграм-канале очень много. В сети «Аптеки Алтая», где получают, хранят и выдают льготные лекарства, рассказали, что накануне на склад поступило 32 наименования: лекарства для лечения заболеваний ЖКТ, противосудорожные препараты, а также диуретики. Есть и препараты для диабетиков – тест-полоски для измерения сахара в крови «Сателлит Экспресс», «Онглиза» и её аналоги. Лекарства в край пришли ещё не все. В краевом Минздраве заверили, что ситуация с отказами в реализации рецептов – временная.

Ольга Салангина

Взято отсюда.

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