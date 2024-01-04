Погода. Зима. Мороз. Новый год. Фото: pexels.com

Резкое похолодание оказалось кратковременным. Спустя всего сутки крепкий мороз под -30 ослабит хватку и уже завтра в регионе снова заметно потеплеет

В Алтайском крае 5 января уйдут морозы и вновь значительно потеплеет, сообщает региональный ЦГМС.

В ночь на пятницу температура воздуха по краю составит около -20…-25, местами -12…-17 градусов. Однако в дневные часы воздух прогреется до -2…-7, а по южным районам местами столбики термометров поднимутся до -2…+3 градусов.

Утром возможны изморозь, туман. Днем по западным районам ожидаются небольшой снег и метель. Ветер подует юго-восточный, 5-10 м/с, с порывами до 13-18 м/с.

В Барнауле 5 января синоптики прогнозируют -2…-4 градуса и преимущественно без осадков. Утром появится изморозь, возможен туман. Юго-восточный ветер подует со скоростью 5-10 м/с.

Ожидается, что теплая погода задержится в Алтайском крае минимум на неделю, а понижение температуры воздуха вероятно к концу следующей недели.

Взято отсюда